При столкновении двух легковушек под Тольятти погибли два человека

В пятницу, 12 мая, в 20:01 на 25-м км трассы "Тольятти-Ташелка" произошло столкновение двух транспортных средств, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На место происшествия выезжали три пожарных на одном автомобиле. Проводились аварийно-спасательные работы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области, по предварительным данным 58-летний житель Тольятти, управляя автомобилем ВАЗ-21120, выехал на встречную полосу в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен" и допустил столкновение с ВАЗ-21150 под управлением 30-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.
В результате происшествия оба водителя получили травмы не совместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего.
Последние комментарии
Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !
А это был твой отец.
Одной алкашней меньше!
Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.