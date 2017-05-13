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ДТП Происшествия

При столкновении двух легковушек под Тольятти погибли два человека

ТОЛЬЯТТИ. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 мая, в 20:01 на 25-м км трассы "Тольятти-Ташелка" произошло столкновение двух транспортных средств, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На место происшествия выезжали три пожарных на одном автомобиле. Проводились аварийно-спасательные работы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области, по предварительным данным 58-летний житель Тольятти, управляя автомобилем ВАЗ-21120, выехал на встречную полосу в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен" и допустил столкновение с ВАЗ-21150 под управлением 30-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате происшествия оба водителя получили травмы не совместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего.

Гид потребителя

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Расчленить тварь!!!!!!!!!!!!!!!!

Александр ( УПРАВСКИЙ ) 18 апреля 2017 14:48 Виновник ДТП, в результате которого в Самаре погибла женщина, уходил от погони ДПС

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЙ СРОК УРОДУ !

Игорь Шохин 17 марта 2017 13:44 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

А это был твой отец.

Наталья Печёнкина 17 марта 2017 10:21 На ул. Авроры женщина на иномарке сбила ползшего по проезжей части мужчину

Одной алкашней меньше!

Alexey Isaev 09 февраля 2017 00:00 В Самаре иномарка рухнула с моста через р. Татьянку

Могу предложить возможную причину: тротуары на мосту почистили (кажется 7 февраля) и скинули весь снег на проезжую часть вдоль бордюра, так что образовалась горка. Если было бы отчищено от снега, то перепрыгнуть через бордюр он вряд ли смог.

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