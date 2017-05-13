В Октябрьске на большой площади горели сараи

В пятницу, 12 мая, в 13:27 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании сараев на ул. Мельничная в г. Октябрьск, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 250 кв.метров. В его тушении участвовали 10 человек, которые использовали четыре единицы техники. Пожар удалось локализовать в 14:04, а полностью ликвидировать в 14:50. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.