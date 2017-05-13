В Октябрьске на большой площади горели сараи

В пятницу, 12 мая, в 13:27 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании сараев на ул. Мельничная в г. Октябрьск, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 250 кв.метров. В его тушении участвовали 10 человек, которые использовали четыре единицы техники.
Пожар удалось локализовать в 14:04, а полностью ликвидировать в 14:50.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора