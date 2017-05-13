В Шенталинском районе нетрезвая женщина убила деверя

В начале мая в полицию поступила информация о том, что в одном из домов в с. Тимяшево Шенталинского района обнаружено тело мужчины с ножевым ранением, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции совместно с представителями следственного комитета установили, что вечером в одной из комнат дома между хозяином, его младшим братом и невесткой произошла ссора. В ходе драки 38-летняя женщина, схватив кухонный нож, нанесла деверю ранение в область живота. От полученных травм мужчина скончался. Как установили правоохранители, подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемой СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство".