В Шенталинском районе нетрезвая женщина убила деверя

В начале мая в полицию поступила информация о том, что в одном из домов в с. Тимяшево Шенталинского района обнаружено тело мужчины с ножевым ранением, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции совместно с представителями следственного комитета установили, что вечером в одной из комнат дома между хозяином, его младшим братом и невесткой произошла ссора. В ходе драки 38-летняя женщина, схватив кухонный нож, нанесла деверю ранение в область живота. От полученных травм мужчина скончался. Как установили правоохранители, подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении подозреваемой СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство".
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...