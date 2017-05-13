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Футбол Спорт

На матче "Крылья Советов" – "Зенит" ожидается свыше 20 тыс. болельщиков

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Динамика продажи билетов показывает, что на матче "Крылья Советов" — "Зенит", который состоится в субботу, 13 мая, на стадионе "Металлург" ожидается более 20 тыс. болельщиков, сообщает пресс-служба самарского клуба. Из них до 1,5 тыс. болельщиков будут поддерживать питерский клуб.

Утром на стадионе состоялось традиционное предматчевое совещание. Организаторы представили игровую форму команд. "Зенит" сыграет в футболках белого цвета, "Крылья" — в синих майках. Голкипер гостей сыграет в салатовом свитере, вратарь самарцев — в черном.

Игра начнется с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Право первого удара по мячу предоставлено новому послу Самары как города-организатора, комментатору и экс-игроку нашего клуба Евгению Савину.

После игры на "Металлурге" пройдет концерт группировки "Ленинград". Выступление музыкантов продлится около полутора часов.

Матч 28 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России "Крылья Советов" — "Зенит" будет показан на телеканале "Матч ТВ" (комментаторы Евгений Савин и Федор Погорелов). Также доступна радиотрансляция на волнах "Самара Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов).

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