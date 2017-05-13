Lada Sport Rosneft стартует в новом сезоне РСКГ

13 и 14 мая, на трассе "Крепость Грозная" в столице Чеченской республики стартует первый этап Российской серии кольцевых гонок, сообщает tltnews.ru. Тольяттинская команда Lada Sport Rosneft будет представлена в трех классах Чемпионата и Кубка страны.

В самом мощном и престижном классе "Туринг" команду будут представлять 14-кратный чемпион России Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин. Они выведут на трассу новейшие Lada Vesta TCR, построенные на базе серийного седана Lada Vesta по требованиям международного класса TCR International Series. Соперниками гонщиков тольяттинской команды станут спортсмены, управляющие иностранной техникой марок Seat и Audi.

В классе "Супер-продакшн" против соперников, выступающих на иномарках, на автомобилях Lada Vesta 1.6T выступят Владислав Незванкин и Михаил Митяев. Молодые и амбициозные Егор Санин и Владислав Устюгов займут места за рулем Lada Kalina NFR R1 класса "Национальный".