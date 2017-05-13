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Преступления Происшествия

Двое молодых самарцев угнали у пенсионера "четверку" и сожгли ее

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержаны двое молодых ранее судимых парней, подозреваемых в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

С заявлением о пропаже принадлежащего ему ВАЗ-21043 в полицию обратился 78-летний местный житель. В ходе опроса потерпевшего стражи правопорядка установили, что транспортное средство было припарковано во дворе дома, расположенного на ул. Осипенко. Прибывшие по указанному адресу члены следственно-оперативной группы опросили соседей пострадавшего с целью установления возможных свидетелей и изъяли записи камер наружного видеонаблюдения с ближайших домов. При просмотре видео было установлено, что к хищению транспортного средства причастны двое молодых людей. Также на записях видеокамер с соседних улиц зафиксировано, как незадолго до совершения преступления эти же злоумышленники пытались вскрыть и похитить два других автомобиля ВАЗ-2106, но им это не удалось. В настоящее время по фактам покушения на кражу проводится проверка.

С машин, похитить которые злоумышленники не смогли, сотрудники органов внутренних дел сняли отпечатки пальцев и проверили их по базе данных лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции. В результате проделанной работы полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение. Сотрудники уголовного розыска задержали двоих молодых людей 1997 и 1998 годов рождения и доставили их в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Во время опроса подозреваемые признали свою причастность к хищению ВАЗ-21043. Задержанные отказались называть место, где находится транспортное средство, но признались, что повредили его путем поджога. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение машины.

По данным правоохранителей, оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение кражи и причинение легкого вреда здоровью.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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