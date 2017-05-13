Двое молодых самарцев угнали у пенсионера "четверку" и сожгли ее

В Самаре задержаны двое молодых ранее судимых парней, подозреваемых в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
С заявлением о пропаже принадлежащего ему ВАЗ-21043 в полицию обратился 78-летний местный житель. В ходе опроса потерпевшего стражи правопорядка установили, что транспортное средство было припарковано во дворе дома, расположенного на ул. Осипенко. Прибывшие по указанному адресу члены следственно-оперативной группы опросили соседей пострадавшего с целью установления возможных свидетелей и изъяли записи камер наружного видеонаблюдения с ближайших домов. При просмотре видео было установлено, что к хищению транспортного средства причастны двое молодых людей. Также на записях видеокамер с соседних улиц зафиксировано, как незадолго до совершения преступления эти же злоумышленники пытались вскрыть и похитить два других автомобиля ВАЗ-2106, но им это не удалось. В настоящее время по фактам покушения на кражу проводится проверка.
С машин, похитить которые злоумышленники не смогли, сотрудники органов внутренних дел сняли отпечатки пальцев и проверили их по базе данных лиц, ранее попадавших в поле зрения полиции. В результате проделанной работы полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение. Сотрудники уголовного розыска задержали двоих молодых людей 1997 и 1998 годов рождения и доставили их в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Во время опроса подозреваемые признали свою причастность к хищению ВАЗ-21043. Задержанные отказались называть место, где находится транспортное средство, но признались, что повредили его путем поджога. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение машины.
По данным правоохранителей, оба подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение кражи и причинение легкого вреда здоровью.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...