В торговой точке на ул. Юбилейной в Тольятти продавали пиво вблизи соцучреждения

В Управление МВД России по г. Тольятти поступило обращение о нарушении правил продажи алкогольной продукции в магазине, расположенном на ул. Юбилейной, сообщает ГУ МВД по Самарской области. По словам заявителя, владелец торговой точки реализовывал спиртное, не соблюдая расстояние в 30 метров от киоска до одного из соцучреждений.

Сотрудниками ОИАЗ Управления МВД России по г. Тольятти совместно с представителями общественного движения "Народный контроль" была организована проверка полученной информации. В ходе проведенной проверки поступившие сведения подтвердились. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Алкогольная продукция - пять кег (150 литров) пива на сумму 10,8 тыс. руб., изъята. Административный материал направлен в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.