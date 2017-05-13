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Футбол Спорт

Стали известны составы команд на матч "Крылья Советов" — "Зенит"

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура Росгосстрах чемпионата РФПЛ "Крылья Советов" — "Зенит" (Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба самарского клуба.

По сравнению с последним поединком, в котором самарцы на выезде одержали волевую победу над "Уралом" (3:1), тренерский штаб "Крыльев" произвел в составе всего одно изменение. Вместо Жозе Надсона на поле выйдет один из главных героев встречи в Екатеринбурге — Кристиан Паскуато.

У "Зенита" в старте два экс-игрока "Крыльев" — Ибрагим Цаллагов и Йоан Молло.

"Крылья Советов": 17 Лория, 3 Ятченко, 8 Корниленко, 10 Паскуато, 19 Бато, 20 Мияйлович, 21 Зинков, 29 Бруно, 31 Зотов, 40 Божин, 77 Ткачев.

Запасные: 13 Конюхов, 88 Шильников, 2 Башкиров, 6 Надсон, 7 Чочиев, 9 Садик, 11 Глеб, 22 Цвейба, 27 Зуев, 28 Кудряшов, 33 Родич.

"Зенит": 99 Лунев, 4 Кришито, 7 Жулиано, 10 Данни, 19 Смольников, 21 Хави Гарсия, 22 Дзюба, 24 Молло, 30 Цаллагов, 60 Иванович, 81 Жирков.

Запасные: 1 Лодыгин, 51 Рудаков, 2 Анюков, 3 Новосельцев, 8 Маурисио, 9 Кокорин, 11 Кержаков, 13 Нету, 14 Юсупов, 29 Мак, 33 Эрнани, 77 Джорджевич.

Напомним, встреча команд состоится в субботу, 13 мая, на стадионе "Металлург". Начало в 17:00. Ожидается, что матч посетят 20 тыс. болельщиков.

После игры на "Металлурге" пройдет концерт группировки "Ленинград". Выступление музыкантов продлится около полутора часов.

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Аристарх Андреев 15 марта 2017 12:10 Директор стадиона "Металлург" Евгений Дмитриев: "Мы провели максимально возможный комплекс работ"

опять- виноваты все, а крайних нет !!!

Александр Иванов 06 февраля 2017 12:11 С "Крыльев Советов" сняли запрет на регистрацию новых игроков

Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.

Сергей Глушков 01 ноября 2016 17:58 Ибрагим Цаллагов может покинуть "Крылья Советов"

попер шантаж

kfn mkk 11 июля 2016 21:33 "Крылья Советов" уступили "Стяуа" - 0:1

снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.

Павел Шубин 01 июля 2016 10:31 Зураб Циклаури: "Игроки Премьер-лиги, на которых мы сейчас нацелены, не горят желанием переходить в ФНЛ"

Какой-нить ответ

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