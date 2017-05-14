В Самаре медики службы "03" спасали девочку-подростка, упавшую со второго этажа

В пятницу, 12 мая, примерно в 22:44 по предварительным данным из окна второго этажа одного из домов в п. Прибрежный Красноглинского района упала и получила травмы девочка в возрасте около 15 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Оперативно прибывшие на место происшествия врачи самарской "скорой" оказали пострадавшей помощь на месте и увезли ее с подозрением на политравму в СОКБ им. Середавина.