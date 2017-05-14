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Общество

Во время матча "Крылья Советов" - "Зенит" в отношении восьми болельщиков составлены административные протоколы

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время матча "Крылья Советов" — "Зенит", который состоялся на стадионе "Металлург" в субботу, 13 мая, сотрудники полиции составили восемь административных протоколов в отношении нарушителей общественного порядка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отношении четырех болельщиков составлены административные протоколы по ч.1 ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и в отношении еще четырех — по ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ (Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не допущено.

Всего игру посетило более 18,7 тыс. зрителей, в том числе, 1 083 болельщика команды "Зенит". В оказании содействия организаторам в обеспечении охраны общественного порядка было задействовано 1 143 сотрудника органов внутренних дел, 210 сотрудников Росгвардии, 300 представителей частных охранных организаций.

Перед началом матча сотрудники полиции обследовали стадион "Металлург" и прилегающую к нему территорию с применением технических средств и служебных собак.

Стражи правопорядка регулировали автомобильное движение на подъездах к стадиону "Металлург", а также организовали патрулирование прилегающих к спортивному сооружению улиц.

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