В Сызрани двое братьев обокрали квартиру знакомого

В Сызрани двое мужчин подозреваются в краже электронной техники из квартиры своего знакомого, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
С заявлением о пропаже вещей из принадлежащей ей квартиры на ул. Звездной в дежурную часть одела полиции № 32 МУ МВД России "Сызранское" обратилась местная жительница.
По указанному в заявлении адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных свидетелей произошедшего. Полицейские выяснили, что в день пропажи техники сожитель заявительницы познакомился с двумя мужчинами и пригласил их в гости, чтобы вместе распить спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры вышел в магазин, оставив пришедших одних. Вернувшись, мужчина не обнаружил ни новых знакомых, ни электронной техники. Из квартиры злоумышленники похитили телевизор, компьютерный монитор и тв-роутер.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались жители Сызрани, 1988 и 1990 годов рождения. По данным оперативников, один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Сотрудники полиции также установили, что подозреваемые приходятся друг другу двоюродными братьями.
В отношении обоих граждан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража".
Последние комментарии
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...