В Сызрани двое братьев обокрали квартиру знакомого

В Сызрани двое мужчин подозреваются в краже электронной техники из квартиры своего знакомого, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

С заявлением о пропаже вещей из принадлежащей ей квартиры на ул. Звездной в дежурную часть одела полиции № 32 МУ МВД России "Сызранское" обратилась местная жительница.

По указанному в заявлении адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных свидетелей произошедшего. Полицейские выяснили, что в день пропажи техники сожитель заявительницы познакомился с двумя мужчинами и пригласил их в гости, чтобы вместе распить спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры вышел в магазин, оставив пришедших одних. Вернувшись, мужчина не обнаружил ни новых знакомых, ни электронной техники. Из квартиры злоумышленники похитили телевизор, компьютерный монитор и тв-роутер.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались жители Сызрани, 1988 и 1990 годов рождения. По данным оперативников, один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Сотрудники полиции также установили, что подозреваемые приходятся друг другу двоюродными братьями.

В отношении обоих граждан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража".