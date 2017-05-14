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Преступления Происшествия

В Самаре 19-летний автолюбитель стал фигурантом уголовного дела за пьяную езду

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время несения службы на пр. Карла Маркса в Кировском районе Самары инспекторы ДПС остановили за нарушение ПДД автомобиль Lada под управлением 19-летнего местного жителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

При составлении протокола полицейские заметили, что от молодого человека исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила версию стражей правопорядка — автомобилист действительно сел за руль пьяным.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что ранее по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождение медицинского освидетельствования и лишен права управления транспортным средством.

Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь молодому человеку может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Гид потребителя

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