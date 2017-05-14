В Сызрани перед судом предстали грузчик и охранник станции Сызрань-1, укравшие из вагонов полтонны сахара

В Сызранском суде рассмотрено дело грузчика и охранника, которые воровали сахар-песок при разгрузке на станции Сызрань-1, сообщает syzran-small.ru.

Схема кражи была проста — грузчик пересыпал в свой мешок сахар из порванных при транспортировке мешков, а охранник во время своего дежурства за 150 руб. выпускал с площадки разгрузки его ВАЗ-2109 без досмотра.

Всего в суде доказано пять эпизодов такого хищения. Преступникам удалось украсть 455 кг сахара. В шестой раз знакомого охранника на месте не оказалось и тогда грузчик решил продать украденный 61 кг сахара другому охраннику, который был не в курсе происхождения товара. Последний в свою очередь тут же еще раз перепродал сахар другому человеку. В этой схеме что-то пошло не так, и вороватый грузчик был выявлен сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил 20 тыс. рублей. Столь малая сумма ущерба сыграла свою роль в дальнейшем исходе дела. Подсудимым удалось примириться с фирмой-владельцем сахара, и дело было закрыто за примирением сторон.