В Сызрани перед судом предстали грузчик и охранник станции Сызрань-1, укравшие из вагонов полтонны сахара

В Сызранском суде рассмотрено дело грузчика и охранника, которые воровали сахар-песок при разгрузке на станции Сызрань-1, сообщает syzran-small.ru.
Схема кражи была проста — грузчик пересыпал в свой мешок сахар из порванных при транспортировке мешков, а охранник во время своего дежурства за 150 руб. выпускал с площадки разгрузки его ВАЗ-2109 без досмотра.
Всего в суде доказано пять эпизодов такого хищения. Преступникам удалось украсть 455 кг сахара. В шестой раз знакомого охранника на месте не оказалось и тогда грузчик решил продать украденный 61 кг сахара другому охраннику, который был не в курсе происхождения товара. Последний в свою очередь тут же еще раз перепродал сахар другому человеку. В этой схеме что-то пошло не так, и вороватый грузчик был выявлен сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
Общий ущерб от действий злоумышленников составил 20 тыс. рублей. Столь малая сумма ущерба сыграла свою роль в дальнейшем исходе дела. Подсудимым удалось примириться с фирмой-владельцем сахара, и дело было закрыто за примирением сторон.
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????