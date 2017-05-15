ВККС вновь объявила конкурс на вакансию главы арбитражного суда Самарской области

Высшая квалификационная коллегия судей РФ в третий по счету раз открыла вакансию председателя Арбитражного суда Самарской области, пишет "Самарское обозрение".
В конце апреля ВККС объявила о начале приема документов на вакантную должность председателя Арбитражного суда Самарской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 мая.
Напомним, после скандальной отставки весной 2015 г. Дмитрия Плешкова, признанного авиадебоширом и лишенного статуса судьи, обязанности председателя все это время исполняет Марина Егорова, бывшая у Плешкова заместителем. Осенью 2015 г. самарский арбитраж мог обрести нового главу в лице зампреда Арбитражного суда Башкортостана Максима Бобылева, но, поддержанный ВККС, он не прошел фильтр президентской комиссии по кадрам. В повторном конкурсе, объявленном в августе 2016 г., участие принял председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Александр Ефанов. Считавшийся фаворитом в этой борьбе, Ефанов, однако, неожиданно взял самоотвод, отправив выборы главы самарского арбитража на третий круг.
Как сообщает издание, в юридических кругах о новом конкурсе говорят неохотно, не берутся что-либо предполагать и не называют конкретных фамилий.
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Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.
И снова , здравствуйте?