ВККС вновь объявила конкурс на вакансию главы арбитражного суда Самарской области

Высшая квалификационная коллегия судей РФ в третий по счету раз открыла вакансию председателя Арбитражного суда Самарской области, пишет "Самарское обозрение".

В конце апреля ВККС объявила о начале приема документов на вакантную должность председателя Арбитражного суда Самарской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 мая.

Напомним, после скандальной отставки весной 2015 г. Дмитрия Плешкова, признанного авиадебоширом и лишенного статуса судьи, обязанности председателя все это время исполняет Марина Егорова, бывшая у Плешкова заместителем. Осенью 2015 г. самарский арбитраж мог обрести нового главу в лице зампреда Арбитражного суда Башкортостана Максима Бобылева, но, поддержанный ВККС, он не прошел фильтр президентской комиссии по кадрам. В повторном конкурсе, объявленном в августе 2016 г., участие принял председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Александр Ефанов. Считавшийся фаворитом в этой борьбе, Ефанов, однако, неожиданно взял самоотвод, отправив выборы главы самарского арбитража на третий круг.

Как сообщает издание, в юридических кругах о новом конкурсе говорят неохотно, не берутся что-либо предполагать и не называют конкретных фамилий.