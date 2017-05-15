16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВККС вновь объявила конкурс на вакансию главы арбитражного суда Самарской области Михаил Бабич поздравил жителей округа с Днем Победы в Великой Отечественной войне Самарские сотрудники ГИБДД не смогут "шаманить" с ручными радарами В ВККС поступила жалоба на председателя Самарского облсуда Любовь Дроздову В Самарском областном суде не нашлось места для стола прокурора

Федеральная власть Власть и политика

ВККС вновь объявила конкурс на вакансию главы арбитражного суда Самарской области

МОСКВА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 75
Версия для печати

Высшая квалификационная коллегия судей РФ в третий по счету раз открыла вакансию председателя Арбитражного суда Самарской области, пишет "Самарское обозрение".

В конце апреля ВККС объявила о начале приема документов на вакантную должность председателя Арбитражного суда Самарской области. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 мая.

Напомним, после скандальной отставки весной 2015 г. Дмитрия Плешкова, признанного авиадебоширом и лишенного статуса судьи, обязанности председателя все это время исполняет Марина Егорова, бывшая у Плешкова заместителем. Осенью 2015 г. самарский арбитраж мог обрести нового главу в лице зампреда Арбитражного суда Башкортостана Максима Бобылева, но, поддержанный ВККС, он не прошел фильтр президентской комиссии по кадрам. В повторном конкурсе, объявленном в августе 2016 г., участие принял председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Александр Ефанов. Считавшийся фаворитом в этой борьбе, Ефанов, однако, неожиданно взял самоотвод, отправив выборы главы самарского арбитража на третий круг.

Как сообщает издание, в юридических кругах о новом конкурсе говорят неохотно, не берутся что-либо предполагать и не называют конкретных фамилий.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 02 февраля 2017 16:11 В Самарской области увеличилось финансирование сферы культуры на 2017 год

Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:17 Природоохранный прокурор Евгений Корнилов возглавил управление в облпрокуратуре

Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.

Dmitry Lakotsenin 02 ноября 2016 20:26 Парад Памяти получил статус федерального проекта партии "Единая Россия"

Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!

Евгений Корнилов 25 сентября 2016 12:36 Министр образования и науки РФ обсудила проблемы высшего образования с ректорами самарских вузов

Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.

Fani Fani 12 сентября 2016 09:25 Председателем самарского Арбитражного суда может стать глава арбитража Татарстана Николай Новиков

И снова , здравствуйте?

Фото на сайте

Рабочий визит в Самару Михаила Бабича

Рабочий визит в Самару Михаила Бабича

Максим Соколов и Николай Меркушкин провели совещание, посвященное ходу подготовки Самарской области к чемпионату мира по футболу в 2018 году

Максим Соколов и Николай Меркушкин провели совещание, посвященное ходу подготовки Самарской области к чемпионату мира по футболу в 2018 году

Михаил Бабич принял участие в торжественной церемонии нового производства промышленных газов на ОАО "КуйбышевАзот"

Михаил Бабич принял участие в торжественной церемонии нового производства промышленных газов на ОАО "КуйбышевАзот"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4