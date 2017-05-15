К юбилею первых концертов Высоцкого в Самаре пройдут фотовыставки и концерт

К 50-летнему юбилею первых концертов Владимира Высоцкого в Самаре откроются две экспозиции фотоснимков и состоится концерт.

Фотовыставки пройдут 23 мая по инициативе регионального общественного фонда "Центр Высоцкого в Самаре", сообщил руководитель этой организации Михаил Трифонов.

Открытие состоится в 18.00, в ТРЦ "МегаСити".

Тема одной выставки — "Единомышленники Высоцкого", другой — "Высоцкий в Куйбышеве".

Концерт, приуроченный к юбилейному событию, состоится 24 мая в 18.30 в Центре социализации молодежи.

На концерте с участием самарских бардов и артистов будут звучать песни Высоцкого.