К юбилею первых концертов Высоцкого в Самаре пройдут фотовыставки и концерт

К 50-летнему юбилею первых концертов Владимира Высоцкого в Самаре откроются две экспозиции фотоснимков и состоится концерт.
Фотовыставки пройдут 23 мая по инициативе регионального общественного фонда "Центр Высоцкого в Самаре", сообщил руководитель этой организации Михаил Трифонов.
Открытие состоится в 18.00, в ТРЦ "МегаСити".
Тема одной выставки — "Единомышленники Высоцкого", другой — "Высоцкий в Куйбышеве".
Концерт, приуроченный к юбилейному событию, состоится 24 мая в 18.30 в Центре социализации молодежи.
На концерте с участием самарских бардов и артистов будут звучать песни Высоцкого.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)