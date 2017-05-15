Самарский зоопарк проведет "Международный день парков"

В Самарском зоопарке (ул. Ново-Садовая, 146) 18 мая с 13:00 до 14:00 пройдет "Международный день парков", сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Праздник посвящен проблемам защиты природы, пропаганде бережного отношения к заповедникам, городским паркам, другим охраняемым природным территориям и зоопаркам.

Развлекательная часть мероприятия будет проведена в форме игры "Экологический светофор", где красный цвет символизирует — охрану природы, желтый — царство животных, а зеленый — царство растений. Определять задания для ребят будет беличий саймири Саймон.

Посетители смогут поучаствовать в викторинах, посвященных животному и растительному миру, отгадать загадки, попробуют разрешить различные экологические проблемы, поучаствуют в подвижных конкурсах.