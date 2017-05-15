Самарский зоопарк проведет "Международный день парков"

В Самарском зоопарке (ул. Ново-Садовая, 146) 18 мая с 13:00 до 14:00 пройдет "Международный день парков", сообщила пресс-служба областного министерства культуры.
Праздник посвящен проблемам защиты природы, пропаганде бережного отношения к заповедникам, городским паркам, другим охраняемым природным территориям и зоопаркам.
Развлекательная часть мероприятия будет проведена в форме игры "Экологический светофор", где красный цвет символизирует — охрану природы, желтый — царство животных, а зеленый — царство растений. Определять задания для ребят будет беличий саймири Саймон.
Посетители смогут поучаствовать в викторинах, посвященных животному и растительному миру, отгадать загадки, попробуют разрешить различные экологические проблемы, поучаствуют в подвижных конкурсах.
Последние комментарии
Только с берега и на поплавок
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!