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Растениеводство АПК и пищепром

Яровой сев на полях Самарской области проведен на площади 600 тыс. гектаров

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Яровой сев в Самарской области проведен на площади 600 тыс. га или 40% к прогнозу. Такие данные по состоянию на 12 мая сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Весенние полевые работы проходят во всех 27 муниципальных районах области, идет сев всех культур кроме поздних яровых. Показатели сева по области составляют около 100 тыс. га в день.

Ранние яровые зерновые культуры посеяны на площади 382 тыс. га или 62% к прогнозной площади. В том числе яровой пшеницы посеяно 67,6 тыс. га, ярового ячменя — 187,8 тыс. га, ярового овса — 71,4 тыс. гектаров. Подсолнечника посеяно 148 тыс. га или 26% к прогнозу.

В целом по области картофель посажен на площади 2226 га или 44% к прогнозу, овощи — 1370 га или 47% к прогнозу.

Две трети районов области приступили к обработке паровых полей.

На полях работает максимальное количество посевных агрегатов — более 1,2 тыс. единиц техники.
Хозяйства области на 100% обеспечены семенными материалами по всем видам культур, такая же обеспеченность и по горюче-смазочным материалам и по готовности техники для всех направлений работ.
В числе передовых на посевной кампании хозяйства Хворостянского, Сызранского и Приволжского районов.

В планах аграриев к двадцатым числам текущего месяца выйти на сев поздних культур и до конца мая завершить посевную кампанию.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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