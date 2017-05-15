Яровой сев на полях Самарской области проведен на площади 600 тыс. гектаров

Яровой сев в Самарской области проведен на площади 600 тыс. га или 40% к прогнозу. Такие данные по состоянию на 12 мая сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.
Весенние полевые работы проходят во всех 27 муниципальных районах области, идет сев всех культур кроме поздних яровых. Показатели сева по области составляют около 100 тыс. га в день.
Ранние яровые зерновые культуры посеяны на площади 382 тыс. га или 62% к прогнозной площади. В том числе яровой пшеницы посеяно 67,6 тыс. га, ярового ячменя — 187,8 тыс. га, ярового овса — 71,4 тыс. гектаров. Подсолнечника посеяно 148 тыс. га или 26% к прогнозу.
В целом по области картофель посажен на площади 2226 га или 44% к прогнозу, овощи — 1370 га или 47% к прогнозу.
Две трети районов области приступили к обработке паровых полей.
На полях работает максимальное количество посевных агрегатов — более 1,2 тыс. единиц техники.
Хозяйства области на 100% обеспечены семенными материалами по всем видам культур, такая же обеспеченность и по горюче-смазочным материалам и по готовности техники для всех направлений работ.
В числе передовых на посевной кампании хозяйства Хворостянского, Сызранского и Приволжского районов.
В планах аграриев к двадцатым числам текущего месяца выйти на сев поздних культур и до конца мая завершить посевную кампанию.
Последние комментарии
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