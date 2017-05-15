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Музеи и выставки Культура

В Доме-музее Фрунзе состоится открытие выставки "Шипка 1877–2017"

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Доме-музее Фрунзе 18 мая в 13:00 состоится открытие выставки "Шипка 1877–2017", сообщила пресс-служба СОИКМ.

Экспозиция посвящена 140-летию торжественного вручения Самарского знамени болгарскому ополчению и началу русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

Основу экспозиции составляют медали, элементы обмундирования, литографии, оружие и документы. Посетители смогут познакомиться с уникальными фотохрониками военных событий. На страницах снимков предстанут безымянные герои — армейцы, офицеры, болгарские добровольцы.

Один из фотографов, чьи работы представлены на выставке, (Иванов) с походной лабораторией прошел с действующей армией через всю Румынию и Болгарию, отснял значительный материал и после войны составил фотоальбом "Забалканский поход 1877–1878 годов". Не менее выдающийся хроникер военных действий, работы которого также можно будет увидеть на выставке, Франц Душек, придворный фотограф князя Румынии Кароля I.

Выставка адресована широкой аудитории. Она будет интересна ученикам школ, студентам исторических специальностей и всем интересующимся историей.

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