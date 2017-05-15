Первооткрыватель нефтяных месторождений на арктических островах презентовал в Самаре автобиографическую книгу

Первооткрыватель нефтяных месторождений на арктических островах, геолог, нефтяник Антонин Армишев презентовал в самарском музее им. Алабина автобиографическую повесть "Жизнь и труд ради процветания России".

В ходе презентации Антонин Армишев рассказал о своем богатом опыте работы геологом-нефтянником за Полярным кругом, в Поволжье и на Урале, об особенностях работы в арктических условиях и о том как ему удавалось находить нефтяные месторождения на участках считавшихся пустыми или выработанными.

В конце беседы Армишев затронул тему нефтяных месторождений Самарской области, которые, по его словам, еще очень далеки от исчерпания, и множество которых еще предстоит открыть.