Первооткрыватель нефтяных месторождений на арктических островах презентовал в Самаре автобиографическую книгу

Первооткрыватель нефтяных месторождений на арктических островах, геолог, нефтяник Антонин Армишев презентовал в самарском музее им. Алабина автобиографическую повесть "Жизнь и труд ради процветания России".
В ходе презентации Антонин Армишев рассказал о своем богатом опыте работы геологом-нефтянником за Полярным кругом, в Поволжье и на Урале, об особенностях работы в арктических условиях и о том как ему удавалось находить нефтяные месторождения на участках считавшихся пустыми или выработанными.
В конце беседы Армишев затронул тему нефтяных месторождений Самарской области, которые, по его словам, еще очень далеки от исчерпания, и множество которых еще предстоит открыть.
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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!