Областные РЭО ГИБДД возобновили прием граждан

С понедельника, 15 мая, прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях Самарской области осуществляется в соответствии с утвержденным графиком работы, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Самарской области.

Напомним, по техническим причинам с 13 мая прием граждан в областных РЭО был временно приостановлен.