В Струковском парке Самары снесут руины бассейна "Чайка"

В Самаре в Струковском парке демонтируют разрушенное здание бассейна "Чайка", сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион на снос здания был объявлен департаментом градостроительства Самары. Стоимость работ заказчик оценил в 9,3 млн рублей.

По техзаданию подрядчик обязан демонтировать здание, убрать строительный мусор и восстановить благоустройство на месте здания бывшего бассейна. Все работы должны быть выполнены в течение двух месяцев с момента заключения контракта.

Итоги торгов подведут 5 июня 2017 года.