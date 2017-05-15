В Струковском парке Самары снесут руины бассейна "Чайка"

В Самаре в Струковском парке демонтируют разрушенное здание бассейна "Чайка", сообщается на сайте госзакупок.
Аукцион на снос здания был объявлен департаментом градостроительства Самары. Стоимость работ заказчик оценил в 9,3 млн рублей.
По техзаданию подрядчик обязан демонтировать здание, убрать строительный мусор и восстановить благоустройство на месте здания бывшего бассейна. Все работы должны быть выполнены в течение двух месяцев с момента заключения контракта.
Итоги торгов подведут 5 июня 2017 года.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
Интересно, а аспект историко-культурного наследия проверен на сей территории? Вроде как погребения недалеко археологи находили.
Надеюсь с обременением)
А Волга она одна.