В Самаре нашли молодого человека, который пропал на Hyundai Solaris

В воскресенье, 14 мая, завершились поиски Сергея Зуева, который пропал 8 мая и с тех пор не выходил на связь.
Напомним, Сергея искали полицейские, друзья и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". 11 мая машину молодого человека обнаружили припаркованной по адресу Кирова,6. Судя по записям с камеры видеонаблюдения, Сергей сам покинул автомобиль и направился, предположительно, в сторону остановок.
В результате поисков 14 мая молодого человека обнаружили друзья живым и здоровым. Подробности случившегося они не раскрывают.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
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Читайте внимательно!У соседа 5ти комнатная. Зависить плохое чувство. И статья не про квадратные метры,а про беспредел. Вот люди! кому что!То есть морду набить кому то - норма что ли?!
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
А на какие шиши этот скромный гос.служащий прикупил свои 5 комнат, явно не в хрущевке?