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Происшествия

В Самаре нашли молодого человека, который пропал на Hyundai Solaris

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 мая, завершились поиски Сергея Зуева, который пропал 8 мая и с тех пор не выходил на связь.

Напомним, Сергея искали полицейские, друзья и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". 11 мая машину молодого человека обнаружили припаркованной по адресу Кирова,6. Судя по записям с камеры видеонаблюдения, Сергей сам покинул автомобиль и направился, предположительно, в сторону остановок.

В результате поисков 14 мая молодого человека обнаружили друзья живым и здоровым. Подробности случившегося они не раскрывают.

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