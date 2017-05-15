В Самаре нашли молодого человека, который пропал на Hyundai Solaris

В воскресенье, 14 мая, завершились поиски Сергея Зуева, который пропал 8 мая и с тех пор не выходил на связь.

Напомним, Сергея искали полицейские, друзья и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". 11 мая машину молодого человека обнаружили припаркованной по адресу Кирова,6. Судя по записям с камеры видеонаблюдения, Сергей сам покинул автомобиль и направился, предположительно, в сторону остановок.

В результате поисков 14 мая молодого человека обнаружили друзья живым и здоровым. Подробности случившегося они не раскрывают.