Сергей Шнуров собрал на "Металлурге" 19 тыс. человек

В субботу, 13 мая, на стадионе "Металлург" выступил Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград". Концерт состоялся после матча "Крылья Советов" — "Зенит" (1:3). Эпатажный питерский музыкант поздравил с 75-летием самарскую команду, а взамен получил клубную футболку "Крыльев" с личным номером 20.

Фактурные красивые дамы в спортивных костюмах, музыкант в ярких штанах, на которых красуются розовые пончики, куча аппаратуры, артистов и сам, Сергей Шнуров, в майке-алкоголичке, шортах и с массивной золотой цепью на шее… Группировка "Ленинград" не успевает выйти на сцену, как срывает кучу оваций, аплодисменты не стихают на протяжении всего концерта. Многотысячный стадион голосит наизусть все песни Шнура, танцует под "Рыбу моей мечты", подхватывает ритм "Дорожной" и с улыбкой на лицах "цитирует" ненормативную лексику.

Для самого Сергея Шнурова в Самаре состоялась премьера. Группировка "Ленинград" впервые выступила с полноценным часовым концертом на такой масштабной открытой площадке.

"Предложение сыграть в Самаре было действительно нетривиальным. Будучи жителями Санкт-Петербурга, мы болеем за "Зенит", потому перед тем, как согласиться, долго советовались с нашим "виражом": возможно ли это и как отреагируют болельщики на такой жест группы "Ленинград". Болельщики сказали: "Крылья Советов" — это наши друзья, поехали к ним!" Мы все вместе приехали сюда и провели замечательные два дня", — рассказал Сергей Шнуров.

Шнуров признался, что накануне концерта в Самаре весь вечер общался со своими приятелями — питерскими футболистами: "Я сто лет не виделся со своими близкими друзьями Кержаковым и Тимощуком, так что нам было о чем поговорить. Хорошо, что это никак не отразилось на качестве игры "Зенита" и на нашем концерте".

Музыкант рассказал, что каждый раз с гастролей в Самаре привозит вяленую рыбу. Раньше к ней в кампанию еще шел традиционный пенный напиток, но артисты его разлюбили.

В этот раз артист привезет из областного центра еще один презент. Евгений Савин, посол Самары на ЧМ-2018, на сцене стадиона "Металлург" вручил Сергею Шнурову ретро-футболку "Крыльев Советов" с 20-м номером на спине и надписью "Шнур".

"Друзья, в этом году "Крыльям" семьдесят пять лет, а группировке "Ленинград" исполняется 20", — пояснил Савин, вручая подарок.

"Майка, кстати, классная, в ней было довольно удобно выступать. Я после концерта положил ее в пакет к моей "выступательной" майке и шортам, может быть, еще не раз выйду в ней на сцену", — рассказал артист.

К слову, матч стал самым посещаемым в туре и самым посещаемым для "Крыльев" в этом сезоне - почти 19 тыс. человек. Очевидно, не в последнюю очередь потому, что попасть на концерт "Ленинграда" можно было по билетам на игру.