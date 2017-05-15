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ЖКХ и благоустройство Общество

Аукцион на предоставление кредита для покупки колеса обозрения признан несостоявшимся

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МАУ "Парки Самары" не смогли найти банк, желающий выдать кредит на приобретение колеса обозрения для парка им. Гагарина. Такая информация опубликована на портале госзакупок.

Напомним, муниципальное учреждение объявило торги по поиску банка, который согласился бы выдать кредит на 90 млн рублей. Согласно аукционной документации, деньги муниципальной организации нужны были на приобретение и установку аттракциона "Колесо обозрения высотой 55 метров" в парке им. Юрия Гагарина.

Кредит "Парки Самары" были готовы выплачивать до 31 мая 2022 года. В качестве источника средств, которыми планируется расплачиваться с банком, назывались средства заемщика от приносящей доход деятельности.

Начальная максимальная стоимость контракта (сумма, которую банк получит в виде процентов за весь срок действия договора) составляла 33,7 млн рублей.

Однако желающих выдать подобный кредит не нашлось — на аукцион так и не было подано ни одной заявки. Поэтому торги были признаны несостоявшимися.

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