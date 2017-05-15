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ЖКХ и благоустройство Общество

Управляющие компании проводят рейды по проверке счетчиков в квартирах

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жилищники выявляют факты установки магнитов на приборы учета воды и привлекают предприимчивых собственников к ответственности.

Управляющие компании наделены правом проводить проверки индивидуальных приборов учета в квартирах своих абонентов. Согласно постановлению Правительства РФ № 354 "О предоставлении коммунальных услуг…", жилищные организации также уполномочены устанавливать на индивидуальные счетчики контрольные пломбы, антимагнитные индикаторы и другие устройства для фиксации фактов несанкционированного вмешательства в работу счетчика.

Управляющая компания "Жилищно-коммунальная система" уже на протяжении нескольких месяцев ведет активную работу по проверке наличия индивидуальных приборов учета расхода холодной и горячей воды в квартирах собственников и вероятных нарушений в их конструкции. При выборе адресов для обхода специалисты в первую очередь руководствуются сигналами о высоком расходе воды на общедомовые нужды в том или ином доме. Ведь это говорит о том, что в доме либо ведется неправильный учет расхода воды, то есть не со всех счетчиков в УК поступают корректные показания, либо есть так называемые "нулевые" квартиры, когда в помещении нет счетчика, никто не зарегистрирован, но по факту жильцы есть.

О предстоящем визите контролеров жителей предупреждают через объявления. В случае отказа жильца впустить в квартиру проверяющих закон позволяет производить начисление платежа, исходя из норматива.

Там, где жители предоставляют доступ, комиссия проверяет наличие и состояние счетчиков и документов на них. Если к работе прибора вопросов нет, на него устанавливается антимагнитный индикатор. Он позволяет исключить несанкционированное вмешательство в работу прибора. Так, индикатор изменит цвет при попытке сорвать пломбу либо при поднесении к счетчику магнита.

Если же выявлены нарушения в работе прибора учета, управляющая компания выдает предписание на их устранение. В противном случае закон позволяет начислять платеж не только по нормативу, но и с применением повышающего коэффициента — до десятикратной величины к нормативу!

Контролеры "ЖКС" уже обошли с проверкой больше 5000 квартир и поставили больше 3000 антимагнитных пломб. Контрольные мероприятия пройдут по всему жилищному фонду. Так что отсутствие индивидуального счетчика становится все менее выгодным.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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