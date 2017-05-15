СКС предлагают сократить платежи за воду в неиспользуемых квартирах

СКС предлагают собственникам неиспользуемых квартир отключить и опломбировать внутриквартирную систему водоснабжения.

В связи с изменениями федерального законодательства, если квартира не оборудована прибором учета и в ней никто не прописан, объем коммунальных услуг рассчитывается по нормативу, исходя из количества собственников.

В случае если собственник квартиры фактически в ней не проживает, "Самарские коммунальные системы" предлагают отключить и опломбировать запорную арматуру внутриквартирной системы водоснабжения. После отключения плата за услуги водоснабжения и водоотведения взиматься не будет. Для оформления соответствующих документов собственник должен обратиться в центр обслуживания клиентов СКС.

Следует отметить, что проверки наличия и сохранности пломб будут проходить регулярно. При повреждении пломбы плата за воду и канализацию будет рассчитана с применением повышающего коэффициента 10.