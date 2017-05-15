СКС предлагают сократить платежи за воду в неиспользуемых квартирах

СКС предлагают собственникам неиспользуемых квартир отключить и опломбировать внутриквартирную систему водоснабжения.
В связи с изменениями федерального законодательства, если квартира не оборудована прибором учета и в ней никто не прописан, объем коммунальных услуг рассчитывается по нормативу, исходя из количества собственников.
В случае если собственник квартиры фактически в ней не проживает, "Самарские коммунальные системы" предлагают отключить и опломбировать запорную арматуру внутриквартирной системы водоснабжения. После отключения плата за услуги водоснабжения и водоотведения взиматься не будет. Для оформления соответствующих документов собственник должен обратиться в центр обслуживания клиентов СКС.
Следует отметить, что проверки наличия и сохранности пломб будут проходить регулярно. При повреждении пломбы плата за воду и канализацию будет рассчитана с применением повышающего коэффициента 10.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(