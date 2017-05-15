Муниципальные программы "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год должны быть утверждены до 1 июля

В 2017 г. в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" Самарская область получит 927 млн руб. из федерального бюджета на благоустройство дворовых территорий.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства РФ от 28 апреля 2017 г. № 511. Также этим документом определены условия и сроки реализации проекта.

Так, до 1 июня 2017 г. органы местного самоуправления муниципалитетов должны разработать и опубликовать на официальном сайте администрации порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц об участии дворовой территории в приоритетном проекте в 2017 году.

Иными словами, информировать жителей о том, какой должна быть форма заявки, куда и в какие сроки ее нести. Все собранные в указанный срок предложения рассматривает общественная комиссия, сформированная из представителей органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций и т. д., которая проводит отбор заявок по определенным объективным критериям.

Далее из отобранных адресов формируются проекты муниципальных программ "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год и публикуются на официальном сайте администрации для общественных обсуждений.

С учетом полученных в процессе общественных обсуждений предложений от жителей органы местного самоуправления должны сформировать окончательный вариант муниципальных программ "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год и до 1 июля принять их.

Далее необходимо до 1 августа подготовить и утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, заявленных в муниципальных программах на 2017 год.

В срок до 1 ноября городские округа и поселения губернии численностью свыше 1000 человек разработают новые правила благоустройства, соответствующие современным требованиям, и представят их на общественные обсуждения.

До 31 декабря органы местного самоуправления должны будут принять муниципальные программы "Формирование комфортной городской среды" на 2018–2022 гг. Таким образом, большинство дворовых территорий будут благоустроены в ближайшие пять лет.