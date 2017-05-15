16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Муниципальные программы "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год должны быть утверждены до 1 июля В регионе выделены дополнительные средства на борьбу с пожарами На ведущего ветеринара Хворостянского района возбудили уголовное дело за проигнорированную африканскую чуму свиней Глава областного департамента ветеринарии покидает пост Областную программу по благоустройству муниципалитетов продлили до 2020 года

Облправительство Власть и политика

Муниципальные программы "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год должны быть утверждены до 1 июля

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати

В 2017 г. в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" Самарская область получит 927 млн руб. из федерального бюджета на благоустройство дворовых территорий.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства РФ от 28 апреля 2017 г. № 511. Также этим документом определены условия и сроки реализации проекта.

Так, до 1 июня 2017 г. органы местного самоуправления муниципалитетов должны разработать и опубликовать на официальном сайте администрации порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц об участии дворовой территории в приоритетном проекте в 2017 году.

Иными словами, информировать жителей о том, какой должна быть форма заявки, куда и в какие сроки ее нести. Все собранные в указанный срок предложения рассматривает общественная комиссия, сформированная из представителей органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций и т. д., которая проводит отбор заявок по определенным объективным критериям.

Далее из отобранных адресов формируются проекты муниципальных программ "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год и публикуются на официальном сайте администрации для общественных обсуждений.

С учетом полученных в процессе общественных обсуждений предложений от жителей органы местного самоуправления должны сформировать окончательный вариант муниципальных программ "Формирование комфортной городской среды" на 2017 год и до 1 июля принять их.

Далее необходимо до 1 августа подготовить и утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, заявленных в муниципальных программах на 2017 год.

В срок до 1 ноября городские округа и поселения губернии численностью свыше 1000 человек разработают новые правила благоустройства, соответствующие современным требованиям, и представят их на общественные обсуждения.

До 31 декабря органы местного самоуправления должны будут принять муниципальные программы "Формирование комфортной городской среды" на 2018–2022 гг. Таким образом, большинство дворовых территорий будут благоустроены в ближайшие пять лет. 

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 17:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Dmitry Lakotsenin 31 июля 2015 10:38 Охраной памятников в регионе займется экс-мэр Похвистнева

Главное коллектив подобрать новый.

Чаадаев Андрей 28 мая 2015 05:15 Ольга Рыбакова покидает министерство культуры

Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.

Dmitry Lakotsenin 22 мая 2015 09:25 Ольга Рыбакова покидает министерство культуры

Интересно

Ян Ли 30 марта 2015 09:03 Облправительство расторгло контракт на поставку двух иномарок

Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.

Фото на сайте

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Принята программа реализации посланий президента и губернатора

Принята программа реализации посланий президента и губернатора

Автопарк правительства Самарской области сократится на 34 автомобиля

Автопарк правительства Самарской области сократится на 34 автомобиля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4