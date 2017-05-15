В 2018 г. в губернии торжественно отметят 110-летие маршала Устинова

В областном центре состоялись торжественные мероприятия, посвященные маршалу Советского Союза Д.Ф. Устинову, родившемуся в 1908 г. в Самаре. Уже прошло заседание рабочей группы под председательством вице-губернатора А.Б. Фетисова, которая ведет подготовку к юбилею знаменитого самарца.
Сорок лет назад в Куйбышеве был торжественно открыт бюст Д.Ф. Устинову. А на днях в сквере имени маршала на Самарской площади прошли митинги, посвященные этому событию.
Первыми возложить цветы к памятнику пришли представители администрации областного центра, ученики средней школы № 144 и студенты самарского энергетического колледжа. Недавно коллективы этих ссуза и школы попросили присвоить их учебным заведениям имя Д.Ф. Устинова.
Цветы к бюсту маршала Устинова также возложили представители региональной власти и общественных организаций. Первый заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности областного правительства В.С. Яковлев рассказал о заслугах маршала перед страной. А председатель "Союза генералов Самары", генерал-армии А.И. Баранов поделился воспоминаниями о работе Д.Ф. Устинова на посту министра обороны СССР.
На митинге член президиума региональной организации Российского союза ветеранов Ю.Ф. Хартуков поведал о своих встречах с маршалом. А самарский военный краевед А.В. Бондаренко рассказал о работе Д.Ф. Устинова в годы Великой Отечественной войны на посту народного комиссара вооружений СССР и его вкладе в развитие космоса: "Его смело можно назвать наркомом Победы и отцом ракетно-космической отрасли".
Планируется, что в новом учебном году самарским школьникам на уроках будут рассказывать о жизни маршала Устинова. Кроме того, возможно, будут проведены "Устиновские чтения".
А.В. Бондаренко, военный краевед:
"Дмитрий Федорович Устинов дважды стал Героем Социалистического Труда, получил звание Героя Советского Союза. За свои выдающиеся заслуги перед нашим народом и государством он больше всех — 11 раз — был удостоен высшей награды СССР — ордена Ленина".
Последние комментарии
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!