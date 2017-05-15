В 2018 г. в губернии торжественно отметят 110-летие маршала Устинова

В областном центре состоялись торжественные мероприятия, посвященные маршалу Советского Союза Д.Ф. Устинову, родившемуся в 1908 г. в Самаре. Уже прошло заседание рабочей группы под председательством вице-губернатора А.Б. Фетисова, которая ведет подготовку к юбилею знаменитого самарца.

Сорок лет назад в Куйбышеве был торжественно открыт бюст Д.Ф. Устинову. А на днях в сквере имени маршала на Самарской площади прошли митинги, посвященные этому событию.

Первыми возложить цветы к памятнику пришли представители администрации областного центра, ученики средней школы № 144 и студенты самарского энергетического колледжа. Недавно коллективы этих ссуза и школы попросили присвоить их учебным заведениям имя Д.Ф. Устинова.

Цветы к бюсту маршала Устинова также возложили представители региональной власти и общественных организаций. Первый заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности областного правительства В.С. Яковлев рассказал о заслугах маршала перед страной. А председатель "Союза генералов Самары", генерал-армии А.И. Баранов поделился воспоминаниями о работе Д.Ф. Устинова на посту министра обороны СССР.

На митинге член президиума региональной организации Российского союза ветеранов Ю.Ф. Хартуков поведал о своих встречах с маршалом. А самарский военный краевед А.В. Бондаренко рассказал о работе Д.Ф. Устинова в годы Великой Отечественной войны на посту народного комиссара вооружений СССР и его вкладе в развитие космоса: "Его смело можно назвать наркомом Победы и отцом ракетно-космической отрасли".

Планируется, что в новом учебном году самарским школьникам на уроках будут рассказывать о жизни маршала Устинова. Кроме того, возможно, будут проведены "Устиновские чтения".

А.В. Бондаренко, военный краевед:

"Дмитрий Федорович Устинов дважды стал Героем Социалистического Труда, получил звание Героя Советского Союза. За свои выдающиеся заслуги перед нашим народом и государством он больше всех — 11 раз — был удостоен высшей награды СССР — ордена Ленина".