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Сотовая связь Транспорт и связь

У Tele2 появились новые роуминг-партнеры в Европе и Латинской Америке

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 открыла роуминг в сетях Foroya Tele на Фарерских островах и Claro в Панаме. В Германии абоненты компании теперь могут пользоваться услугами международного роуминга и в сети T-Mobile.

На Фарерских островах и в Германии клиентам Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг по цене 15 рублей за минуту входящего или исходящего вызова на номера СНГ и Европы. Передача одного текстового или мультимедийного сообщения обойдется путешественнику в 6 рублей. Стоимость высокоскоростного мобильного Интернета на Фарерских островах и в Германии составит 25 рублей за мегабайт.

Tele2 предоставляет своим клиентам выгодный автоматический роуминг и в Панаме. Абонент заплатит 65 рублей за минуту звонка на все направления. Стоимость исходящих SMS и MMS составит 12 рублей, а один мегабайт обойдется в 50 рублей.

Кроме базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает абонентам удобные опции, которые позволяют оптимизировать расходы на мобильную связь за рубежом. Услуга "Разговоры без границ" дает возможность принимать звонки за границей по цене 5 рублей за минуту, абонентская плата составляет 5 рублей в сутки. С помощью опции "Интернет за рубежом" на Фарерских островах и в Германии можно скачать 10 Мб интернет-трафика за 100 рублей в сутки, а тот же объем данных в Панаме — за 300 рублей в день.

С подробной информацией о тарифах и дополнительных услугах, предоставляемых Tele2 в роуминге, можно ознакомиться на официальном сайте компании.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 20:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 13:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 22:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 23:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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