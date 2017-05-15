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Облправительство Власть и политика

Самарская делегация приняла участие в международном форуме "Среда для жизни. Квартира и город"

САРАТОВ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская делегация приняла участие в международном форуме "Среда для жизни. Квартира и город", сообщает пресс-служба областного правительства.

Ежегодный международный форум, организованный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и АИЖК, прошел в Саратове 13–15 мая.

Среди участников форума — руководители федеральных и региональных органов власти, мэры крупных городов, главные архитекторы, инвесторы, девелоперские компании, консалтинговые агентства, архитектурные бюро из России и из-за рубежа, отечественные и международные эксперты. В работе форума приняла участие самарская делегация во главе с зампредседателя правительства области —  министром строительства региона Александром Баландиным.

Напомним, что это второй российский Форум. Первый — "Среда для жизни: новые стандарты" — прошел в Иннополисе (Республика Татарстан) осенью прошлого года. Мероприятие тогда собрало порядка 350 российских и зарубежных экспертов, в их числе представители более 40 регионов страны.

Майский форум 2017 призван привлечь внимание российской, международной общественности и региональных властей к проблематике развития городской среды в России. Ключевые темы — доступность жилья и комфортная городская среда. Мероприятие было разделено на два блока: с 13 по 14 мая  были организованы "Городские выходные".

В программу выходных вошли "Дни городских экскурсий", открытые лекции для городских предпринимателей, кинопоказы под открытым небом и концерт на набережной,  5-километровый забег по центральной исторической части города.

В понедельник, 15 мая, начала работу деловая программа для представителей власти, бизнеса и экспертов в области градостроительства и архитектуры.

"Основные задачи форума — выработка предложений по развитию законодательства, способствующих повышению качества жилья и городской среды, обмен передовыми практиками в области создания качественного и доступного жилья, продвижение современных подходов по развитию комфортной городской среды в городах России", — рассказал министр строительства Александр Баландин.

Всего в  деловой программе форума приняли участие более 700 делегатов. Программной дирекцией форума выступил Институт медиа, дизайна и архитектуры "Стрелка".

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