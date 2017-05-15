В центре Самары 26 человек тушили крупный пожар в частном доме

В понедельник 15 мая в 14:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Садовой, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В чрезвычайном ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 100 кв. метров. В его тушении участвовали 26 человек. Применялось восемь единиц техники.
Пожар удалось полностью ликвидировать в 14:27.
Данных о пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора