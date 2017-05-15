В центре Самары 26 человек тушили крупный пожар в частном доме

В понедельник 15 мая в 14:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Садовой, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 100 кв. метров. В его тушении участвовали 26 человек. Применялось восемь единиц техники.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 14:27.

Данных о пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.