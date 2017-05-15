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Тольяттинская команда завоевала серебро турнира "Мини-футбол — в вузы"

МОСКВА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве завершился финальный этап общероссийского проекта "Мини-футбол — в вузы". В турнире принимали участие сильнейшие команды страны, представляющие учебные заведения из различных регионов. Серебряными призерами соревнований стали спортсмены из Тольятти.

"Мини-футбол — в вузы" — общероссийский проект под эгидой Ассоциации мини-футбола России, проводимый с 2009 года при поддержке Министерства спорта РФ и Российского футбольного союза. По результатам отборочных этапов лучшие команды федеральных округов встречаются в финальном раунде. В 2017 году всероссийский финал собрал более 600 спортсменов из 46 команд, которые были разделены на три лиги: золотая (высшие учебные заведения с правом допуска профессиональных футболистов), серебряная (высшие учебные заведения) и бронзовая (средние специальные учебные заведения).

 В серебряной лиге в финале выступала команда колледжа технического и художественного образования Тольятти (КТиХО). На групповом этапе тольяттинцы одержали четыре победы в четырех матчах (разница мячей 22-2), заняв первое место в группе. В полуфинале спортсмены Самарской области выиграли со счетом 6:0 у соперников из Уфы, но в матче за золото уступили команде Западно-Сибирского государственного колледжа (Тюмень) — 2:3. Тольяттинец Юрий Матвеев был признан лучшим игроком финального этапа бронзовой лиги, сообщает министерство спорта Самарской области.  

Эдуард Вольхин, тренер команды КТиХО:

"Наша команда состоит из выпускников тольяттинской СДЮСШОР № 12 "Лада", которые сейчас учатся в КТиХО. Так что уровень подготовки у ребят хороший. Ехали на финал с задачей занять первое место, стабильно выступали на групповом этапе, выиграли полуфинал. В решающей игре нам противостоял очень сильный соперник. К сожалению, удача оказалась не нашей стороне. Мы владели преимуществам, но пропустили три мяча, которые, во многом, стали случайностями. Расстроены, хотели и могли взять золото. С другой стороны, второе место во всероссийском финале — тоже хороший результат. Причем, в прошлом году мы также взяли серебро, уступив команде из Тюмени. Хочу сказать спасибо администрации КТиХО, которая создает нам комфортные условия для подготовки. Будем брать реванш в следующем году".

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