Нападающий Игорь Скороходов и защитник Дмитрий Воробьев стали игроками ХК "Лада"

ХК "Лада" заключил годичные контракты с нападающим Игорем Скороходовым и защитником Дмитрием Воробьевым.

В минувшем сезоне Скороходов в чемпионате КХЛ играл за череповецкую "Северсталь" (20 игр, 3 очка: 3 шайбы + 0 передач), 6 минут штрафа при показателе полезности "-3") и новокузнецкий "Металлург" (17 игр, 5(2+3) очков, 2 минуты штрафа, -7). Еще один матч форвард провел в чемпионате ВХЛ за "Ижсталь".

Воспитанник тольяттинского хоккея защитник Дмитрий Воробьев вернулся в "Ладу" после сезона в составе "Салавата Юлаева" (42 игры, 3 очка: 1 шайба + 2 передачи), 14 минут штрафа при показателе полезности 4.

Дмитрий Воробьев отыграл за "Ладу" 8 сезонов, в ее составе выиграл "серебро" чемпионата России (2005) и стал обладателем Континентального кубка (2006). Воробьев — чемпион мира (2008) и чемпион мира среди молодежи (2005), сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.