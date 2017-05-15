В Самаре судят 68-летнюю "гастролершу"

В Советском райсуде началось слушание уголовного дела в отношении 68-летней Лидии Гольченко. Жительницу Ленинградской области, прописанную в Рязани, обвиняют в серии карманных краж.
По словам обвиняемой, она приехала в Самару на электричке и очень нуждалась в деньгах. Как выяснилось в Советском районном отделе полиции, в котором провели предварительное следствие, за добычей средств к существованию она обычно ходила на остановки общественного транспорта, где таскала из карманов и сумок граждан дорогие сотовые телефоны и смартфоны.
Первый из предъявленных женщине эпизодов — кража Samsung Galaxy A5 из сумки гражданки Максимовой, совершенная около полудня 5 декабря 2016 года. Потерпевшей этим был причинен материальный ущерб почти в 30 тыс. рублей.
В тот же день к вечеру, по версии правоохранителей, подозреваемая совершила еще и кражу LG X Power у гражданина Карнаухова, оценившего похищенное в 16 тыс. рублей.
Как показал один из свидетелей, он, будучи таксистом, работал на Гольченко и ее молодого приятеля за почасовую оплату: развозил по городу в дневное время. Другие свидетели — торговцы с Птичьего рынка, показали следствию, что пожилая седая цыганка на вид 60-70 лет часто продавала им гаджеты по заниженной цене, объясняя это тем, что телефоны принадлежит ее родственникам, которым нужны деньги.
14 апреля Гольченко задержали, затем арестовали и через несколько дней предъявили обвинение для ознакомления. В обвинении - 14 эпизодов краж, совершенных с 5 по 11 декабря.
Следующее заседание назначено на 2 июня.
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????