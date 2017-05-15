В Самаре судят 68-летнюю "гастролершу"

В Советском райсуде началось слушание уголовного дела в отношении 68-летней Лидии Гольченко. Жительницу Ленинградской области, прописанную в Рязани, обвиняют в серии карманных краж.

По словам обвиняемой, она приехала в Самару на электричке и очень нуждалась в деньгах. Как выяснилось в Советском районном отделе полиции, в котором провели предварительное следствие, за добычей средств к существованию она обычно ходила на остановки общественного транспорта, где таскала из карманов и сумок граждан дорогие сотовые телефоны и смартфоны.

Первый из предъявленных женщине эпизодов — кража Samsung Galaxy A5 из сумки гражданки Максимовой, совершенная около полудня 5 декабря 2016 года. Потерпевшей этим был причинен материальный ущерб почти в 30 тыс. рублей.

В тот же день к вечеру, по версии правоохранителей, подозреваемая совершила еще и кражу LG X Power у гражданина Карнаухова, оценившего похищенное в 16 тыс. рублей.

Как показал один из свидетелей, он, будучи таксистом, работал на Гольченко и ее молодого приятеля за почасовую оплату: развозил по городу в дневное время. Другие свидетели — торговцы с Птичьего рынка, показали следствию, что пожилая седая цыганка на вид 60-70 лет часто продавала им гаджеты по заниженной цене, объясняя это тем, что телефоны принадлежит ее родственникам, которым нужны деньги.

14 апреля Гольченко задержали, затем арестовали и через несколько дней предъявили обвинение для ознакомления. В обвинении - 14 эпизодов краж, совершенных с 5 по 11 декабря.

Следующее заседание назначено на 2 июня.