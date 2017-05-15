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Футбол Спорт

Основа и "молодежка" "Крыльев Советов" сыграют в Томске в один день

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" продолжают подготовку к матчу 29-го тура чемпионата России с "Томью".

Во вторник, 16 мая, основной и молодежный составы самарцев проведут предматчевые тренировки на клубной базе, после чего отправятся в Томск. В среду, 17 мая, первыми свой матч проведут резервисты волжан. Они сыграют со сверстниками из "Томи" на стадионе "Темп" в 11:00. Через пять часов свой поединок начнут основные составы "Крыльев" и "Томи".

Встреча состоится на стадионе "Труд" и начнется в 16:00. Игра будет показана в прямом эфире на телеканале "Наш Футбол", сообщает официальный сайт клуба.

 

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