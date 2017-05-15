Основа и "молодежка" "Крыльев Советов" сыграют в Томске в один день

"Крылья Советов" продолжают подготовку к матчу 29-го тура чемпионата России с "Томью".
Во вторник, 16 мая, основной и молодежный составы самарцев проведут предматчевые тренировки на клубной базе, после чего отправятся в Томск. В среду, 17 мая, первыми свой матч проведут резервисты волжан. Они сыграют со сверстниками из "Томи" на стадионе "Темп" в 11:00. Через пять часов свой поединок начнут основные составы "Крыльев" и "Томи".
Встреча состоится на стадионе "Труд" и начнется в 16:00. Игра будет показана в прямом эфире на телеканале "Наш Футбол", сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ