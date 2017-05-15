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Предидент ТПП региона Валерий Фомичев переизбран председателем совета директоров "Тяжмаш"

СЫЗРАНЬ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет директоров ОАО "Тяжмаш" 15 мая опубликовал решение о переизбрании председателем совета директоров президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Самарской области Валерия Фомичева.

Об этом говорится в официальном сообщении компании на портале раскрытия информации.

Ранее пост председателя Совета директоров также занимал Валерий Фомичев — на этой должности он трудится уже не первый год.

Согласно годовому отчету предприятия за 2016 г., его доля в уставном капитале АО "Тяжмаш" составляет 0,0006%, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,0007%.

Также в состав совета директоров сызранского предприятия входят Андрей Трифонов, Вячеслав и Дмитрий Абыденниковы, Роман Ларионов. Сергей Храмов, Павел Ашурков, Владислав Трифонов и Елена Гредасова.

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