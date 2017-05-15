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Дмитрий Шляхтин принял участие в совещании с председателем правительства РФ

МОСКВА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе спортивного учебно-тренировочного центра "Новогорск", подведомственного Минспорта России, 12 мая состоялось совещание под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева по вопросам обеспечения условий для подготовки спортивных команд России.

В нем принимали участие заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, министр спорта РФ Павел Колобков, руководители ряда федеральных ведомств и спортивных структур, а также главы пяти всероссийских спортивных федераций. Среди них — министр спорта Самарской области и президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

В ходе визита на базу "Новогорск" Дмитрий Медведев осмотрел инфраструктуру спортивного комплекса, пообщался со спортсменами и провел совещание. В рамках мероприятия, в частности, обсуждалась тема восстановления статуса ВФЛА на международной арене. "Я не буду сейчас анализировать, что оправданно, а что не оправданно, в чем политика, а в чем реальные проблемы. Что касается государственной поддержки, помощи в восстановлении престижа российской легкой атлетики, я считаю, это абсолютно очевидно. Конечно, мы будем помогать", — отметил Дмитрий Медведев.

О текущей деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики и работе по возвращению ее прав председателю правительства РФ доложил Дмитрий Шляхтин.

Напомним, что членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил. В январе 2016 года новым президентом ВФЛА был избран министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. В январе 2017 года он был переизбран на новый четырехлетний срок.

"В июне произойдет следующий контакт ВФЛА с рабочей группой IAAF по восстановлению федерации. Надеюсь, к концу года эта проблема для российской легкой атлетики будет снята", — заявил на прошлой неделе заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

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