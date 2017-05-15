В пос. Мехзавод водитель легковушки при движении задним ходом сбил пенсионерку

В субботу, 13 мая, в Красноглинском районе Самары участником ДТП стал 18-летний водитель автомобиля Lada Priora, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, примерно в 16:50 он ехал задним ходом во дворе дома № 9 в 16-м квартале пос. Мехзавод и, не убедившись в безопасности маневра, сбил 68-летнюю женщину, которая шла по дворовому проезду справа налево по ходу движения автомобиля.

После ДТП женщина-пешеход была доставлена в лечебное учреждение, где у нее, по предварительным данным, выявили ушибы мягких тканей головы и правой руки. После оказания помощи пострадавшая была отпущена домой.

В отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что обстоятельства случившегося устанавливаются, и призывают участников движения соблюдать ПДД.