В Самаре будут судить мужчину, продававшего "серебряные таблетки"

В Советский районный суд поступило уголовное дело в отношении 30-летнего жителя областной столицы Дмитрия Юнгова, обвиняемого в мошенничестве. В предъявленном ему обвинении три эпизода продажи пенсионерам "серебряных таблеток", стоимостью почти 20 тыс. рублей.

Как выяснили сотрудники Советского райотдела полиции в ходе предварительного следствия, Юнгов, отбыв в Красноярском крае срок за мошенничество, перебрался на жительство в Самару и работал в сфере торговли лечебными средствами. Он имел опыт общения с престарелыми гражданами и знал о существовании стимулятора желудочно-кишечного тракта, известного как "серебряная таблетка" (биполярный импульсный СЖКТ-4-"Дюны").

21 апреля 2016 года он явился к 77-летней Вере Григорьевне и предложил ей купить чудодейственные таблетки бежевого цвета, назвав их "серебряными". За три штуки женщина заплатила ему без малого 60 тыс. рублей. Затем реализовал панацею еще двум старушкам. Одна написала в полицию, что " 02.03.2017 примерно в 15 часов к ней в дверь постучались, на пороге увидела неизвестного мужчину, который представился социальным работником, назвал свое имя и фамилию — Юнгов Дмитрий и предложил ей купить таблетки от "всех болезней". Он достал из кармана белые овальные таблетки в пластике, выдавил 1 штуку и предложил ей. Она выпила одну и решила купить еще. За две таблетки она заплатила ему 20 000 рублей. Юнгов дал ей два талона-купона заказа с печатями и ушел".

Но однажды в квартире одной 84-летней дамы он увидел сберегательную книжку и уговорил ее отдать ему эти деньги. Привел пенсионерку в Сбербанк и представился работникам отделения внуком вкладчицы. Старушка подтвердила, что это ее внук, и Юнгов получил 189 тыс. рублей. Через пару дней старушка пришла в банк уже с другим внуком и заявила, что не помнит кому отдала деньги. Операционистки посоветовали им поехать в полицию.

С розыском Юнгова особых проблем не было: его зафиксировали камеры наблюдения Сбербанка.