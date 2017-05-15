В Самаре будут судить мужчину, продававшего "серебряные таблетки"

В Советский районный суд поступило уголовное дело в отношении 30-летнего жителя областной столицы Дмитрия Юнгова, обвиняемого в мошенничестве. В предъявленном ему обвинении три эпизода продажи пенсионерам "серебряных таблеток", стоимостью почти 20 тыс. рублей.
Как выяснили сотрудники Советского райотдела полиции в ходе предварительного следствия, Юнгов, отбыв в Красноярском крае срок за мошенничество, перебрался на жительство в Самару и работал в сфере торговли лечебными средствами. Он имел опыт общения с престарелыми гражданами и знал о существовании стимулятора желудочно-кишечного тракта, известного как "серебряная таблетка" (биполярный импульсный СЖКТ-4-"Дюны").
21 апреля 2016 года он явился к 77-летней Вере Григорьевне и предложил ей купить чудодейственные таблетки бежевого цвета, назвав их "серебряными". За три штуки женщина заплатила ему без малого 60 тыс. рублей. Затем реализовал панацею еще двум старушкам. Одна написала в полицию, что " 02.03.2017 примерно в 15 часов к ней в дверь постучались, на пороге увидела неизвестного мужчину, который представился социальным работником, назвал свое имя и фамилию — Юнгов Дмитрий и предложил ей купить таблетки от "всех болезней". Он достал из кармана белые овальные таблетки в пластике, выдавил 1 штуку и предложил ей. Она выпила одну и решила купить еще. За две таблетки она заплатила ему 20 000 рублей. Юнгов дал ей два талона-купона заказа с печатями и ушел".
Но однажды в квартире одной 84-летней дамы он увидел сберегательную книжку и уговорил ее отдать ему эти деньги. Привел пенсионерку в Сбербанк и представился работникам отделения внуком вкладчицы. Старушка подтвердила, что это ее внук, и Юнгов получил 189 тыс. рублей. Через пару дней старушка пришла в банк уже с другим внуком и заявила, что не помнит кому отдала деньги. Операционистки посоветовали им поехать в полицию.
С розыском Юнгова особых проблем не было: его зафиксировали камеры наблюдения Сбербанка.
Последние комментарии
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
С мужиками всё понятно, хотели заработать, но не получилось. А вот заказчица мутная какая-то. Сначала не платила налоги и это, при её фирменном опыте, наталкивает на мысль, что делала она это умышленно. Но налоговая про это узнала. Потом Васильева решила через взятку решить свои проблемы. Продала всё на 16,5 млн? У меня сразу возникает вопрос, а что ж там за квартира такая была да ещё и Самаре или машина миллионов за 6, чтобы такую сумму набрать? Некоторые граждане РФ и за 25 лет такое не насобирают. Далее. Продала она всё и куда деньги делись, если наши муляж? Подсудимые явно не успели ими завладеть. И потом, сначала она решила дать взятку судье, затем передумала. Передумала и передумала, позвонила бы этим двум и сказала, что отказывается от сделки. Зачем их сдавать-то? Вот что не понятно. Её адвокат плачется за неё, что она осталась "гол как сокол" на старости лет, но на адвоката она нашла деньги, тем более с присутствием оного в суде, а не просто для консультации. А у подсудимых разве нет проблем? Может у кого-то из них дети без отца будут расти или кто-то из родных умрёт от разрыва сердца? Это разве компенсирует потерю имущества, если потеря вообще имеет место быть? Жаль, что человечность и совесть у некоторых людей спит или уходит в загул. Люди какие-то злые стали.
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????