В Самаре впервые пройдет торжественное шествие выпускников

В Самаре впервые пройдет торжественное шествие учеников выпускных классов школ в день "Последнего звонка", сообщает сайт мэрии. Его маршрут пройдет по ул. Ленинградской от ул. Молодогвардейской до 1-й очереди набережной, по 1-й очереди набережной до ул. Некрасовской.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 3 тыс. выпускников.

"Последний звонок" в Самаре пройдет 25 мая с 14:00 до 16:00.

В этот день на 1-й очереди набережной в районе Некрасовского спуска в 15:00 будет организована праздничная программа, которая будет включать флэш-моб и вальс выпускников, концерт с участием лучших детских творческих коллективов города, традиционно прозвучит последний звонок.

На набережной от ул. Некрасовской до ул. Л. Толстого будут работать тематические площадки "Город Выпускников", где будет представлена информация о каждом районе города.