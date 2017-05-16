В Самаре впервые пройдет торжественное шествие выпускников

В Самаре впервые пройдет торжественное шествие учеников выпускных классов школ в день "Последнего звонка", сообщает сайт мэрии. Его маршрут пройдет по ул. Ленинградской от ул. Молодогвардейской до 1-й очереди набережной, по 1-й очереди набережной до ул. Некрасовской.
Ожидается, что в мероприятии примут участие около 3 тыс. выпускников.
"Последний звонок" в Самаре пройдет 25 мая с 14:00 до 16:00.
В этот день на 1-й очереди набережной в районе Некрасовского спуска в 15:00 будет организована праздничная программа, которая будет включать флэш-моб и вальс выпускников, концерт с участием лучших детских творческих коллективов города, традиционно прозвучит последний звонок.
На набережной от ул. Некрасовской до ул. Л. Толстого будут работать тематические площадки "Город Выпускников", где будет представлена информация о каждом районе города.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!