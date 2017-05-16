Николай Меркушкин примет участие в заседании Совбеза России

Во вторник, 16 мая, в Казани губернатор Николай Меркушкин примет участие в совместном совещании секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича.

Николай Патрушев и Михаил Бабич обсудят с главами регионов Приволжского федерального округа и представителями федеральных ведомств меры по профилактике терроризма и экстремизма. Также на совещании будут подняты вопросы противодействия незаконной миграции.