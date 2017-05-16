Объявлены результаты жеребьевки по распределению разрешений на добычу кабана в охотугодьях Самарской области

11 мая были Департамент охоты и рыболовства Самарской области опубликовал результаты жеребьевки по распределению разрешений на добычу кабана.

В результате на Шенталинский район было выдано 10 разрешений, на Камышлинский — 13, Большеглушицкий — 14, Челно-Вершинский — 15, Большечерниговский — 16, Кинельский — 17, Елховский — 18, Богатовский и Борский — по 21 и на Похвистневский — 29 разрешений.

С результатами жеребьевки можно ознакомиться по ссылке.

Теперь, в соответствии со статьей 16 Закона Самарской области от 01.04.2010 № 31-ГД "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области" физическим лицам необходимо обратиться в департамент для получения разрешений на добычу кабана с 22 мая 2017 года по 29 января 2018 года включительно.