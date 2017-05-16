Объявлены результаты жеребьевки по распределению разрешений на добычу кабана в охотугодьях Самарской области

11 мая были Департамент охоты и рыболовства Самарской области опубликовал результаты жеребьевки по распределению разрешений на добычу кабана.
В результате на Шенталинский район было выдано 10 разрешений, на Камышлинский — 13, Большеглушицкий — 14, Челно-Вершинский — 15, Большечерниговский — 16, Кинельский — 17, Елховский — 18, Богатовский и Борский — по 21 и на Похвистневский — 29 разрешений.
С результатами жеребьевки можно ознакомиться по ссылке.
Теперь, в соответствии со статьей 16 Закона Самарской области от 01.04.2010 № 31-ГД "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области" физическим лицам необходимо обратиться в департамент для получения разрешений на добычу кабана с 22 мая 2017 года по 29 января 2018 года включительно.
Последние комментарии
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!