Самарскую область на Всероссийском хоровом фестивале ПФО будет представлять хор "Гармония"

В Нижнем Новгороде 17 и 18 мая пройдет окружной этап Всероссийского хорового фестиваля Приволжского федерального округа, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.
Самарскую область будет представлять Хор учащихся старших классов "Гармония" муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара "Детская музыкальная школа им. Чайковского".
Коллектив является победителем регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля на территории Самарской области в 2017 году (категория "Д2" — детские учебные хоры/хоровые коллективы учреждений дополнительного образования (возраст участников 8-16 лет, в том числе — хоры мальчиков и юношей (возраст 8-18 лет).
Делегация в количестве 43 человек отправляется в Нижний Новгород 16 мая.
Возвращение делегации в Самару ожидается 20 мая в 9:00.
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"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!