Самарскую область на Всероссийском хоровом фестивале ПФО будет представлять хор "Гармония"

В Нижнем Новгороде 17 и 18 мая пройдет окружной этап Всероссийского хорового фестиваля Приволжского федерального округа, сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Самарскую область будет представлять Хор учащихся старших классов "Гармония" муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Самара "Детская музыкальная школа им. Чайковского".

Коллектив является победителем регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля на территории Самарской области в 2017 году (категория "Д2" — детские учебные хоры/хоровые коллективы учреждений дополнительного образования (возраст участников 8-16 лет, в том числе — хоры мальчиков и юношей (возраст 8-18 лет).

Делегация в количестве 43 человек отправляется в Нижний Новгород 16 мая.

Возвращение делегации в Самару ожидается 20 мая в 9:00.