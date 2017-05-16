На Ночи музеев СОИКМ расскажет о революции в Самаре, а Музей модерна - о материи звука

"Ночь в музее" 20 мая в СОИКМ им. Алабина будет посвящена теме "Революция в Самаре", в Музее модерна - окружающей материи звука, сообщила пресс-служба СОИКМ.

Музей Алабина приглашает посетителей окунуться в атмосферу революционной эпохи. Историческая реконструкция посвящена дореволюционной и революционной Самаре. Посетители смогут увидеть, как выглядели богатые и бедные жители города, крестьяне, рабочие и солдаты, какой была Самара. На площадках музея — фотогалерея эпохи и интерактивная реконструкция Чайной с меню и обслугой.

Самарские газеты 1917 года помогут представить главное оружие между двумя революциями — печатное слово! А огнестрельное оружие можно будет увидеть на главной экспозиции, где состоится открытие выставки оружия из фондов музея им. Алабина "Сталь, огонь и меткая пуля".

Революционный дух поддержит музыкальная группа "Синестезия", а также интерактивное мероприятие "Революция в искусстве". Посетители смогут самостоятельно придумать и изготовить агитплакат в стиле русского авангардизма. В этом им будет помогать мастер коллажа Ирина Севастьянова. В специальной фотозоне можно будет сделать фото на память с персонажами эпохи.

В самарском Музее модерна Ночь музеев будет посвящена окружающей материи звука. Публике будет представлена история звука от модерна до современности.

В программе мероприятия: