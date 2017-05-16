На Ночи музеев СОИКМ расскажет о революции в Самаре, а Музей модерна - о материи звука

"Ночь в музее" 20 мая в СОИКМ им. Алабина будет посвящена теме "Революция в Самаре", в Музее модерна - окружающей материи звука, сообщила пресс-служба СОИКМ.
Музей Алабина приглашает посетителей окунуться в атмосферу революционной эпохи. Историческая реконструкция посвящена дореволюционной и революционной Самаре. Посетители смогут увидеть, как выглядели богатые и бедные жители города, крестьяне, рабочие и солдаты, какой была Самара. На площадках музея — фотогалерея эпохи и интерактивная реконструкция Чайной с меню и обслугой.
Самарские газеты 1917 года помогут представить главное оружие между двумя революциями — печатное слово! А огнестрельное оружие можно будет увидеть на главной экспозиции, где состоится открытие выставки оружия из фондов музея им. Алабина "Сталь, огонь и меткая пуля".
Революционный дух поддержит музыкальная группа "Синестезия", а также интерактивное мероприятие "Революция в искусстве". Посетители смогут самостоятельно придумать и изготовить агитплакат в стиле русского авангардизма. В этом им будет помогать мастер коллажа Ирина Севастьянова. В специальной фотозоне можно будет сделать фото на память с персонажами эпохи.
В самарском Музее модерна Ночь музеев будет посвящена окружающей материи звука. Публике будет представлена история звука от модерна до современности.
В программе мероприятия:
- экскурсии по особняку Курлиной;
- Петр Термен с уникальным инструментом своего великого прадеда Льва Термена;
- группа Мonomim lab с аудиовизуальной инсталляцией;
- Николай Фефилов, солист филармонии, лауреат и дипломат международных конкурсов с "Сонатой № 9" композитора Александра Скрябина;
- Анастасия Сухова ("Новые колокола России") с церковным инструментом "Било Иконное";
Эстрадно-джазовый оркестр "Темп";
- группа Space Beatlos;
- Илья Саморуков и Николай Кислухин с аудиоперформансом "Несколько нот и гармоний";
- "Звуки Трайбла" от Ethnic Studio.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)