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Музеи и выставки Культура

На Ночи музеев СОИКМ расскажет о революции в Самаре, а Музей модерна - о материи звука

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ночь в музее" 20 мая в СОИКМ им. Алабина будет посвящена теме "Революция в Самаре", в Музее модерна - окружающей материи звука, сообщила пресс-служба СОИКМ.

Музей Алабина приглашает посетителей окунуться в атмосферу революционной эпохи. Историческая реконструкция посвящена дореволюционной и революционной Самаре. Посетители смогут увидеть, как выглядели богатые и бедные жители города, крестьяне, рабочие и солдаты, какой была Самара. На площадках музея — фотогалерея эпохи и интерактивная реконструкция Чайной с меню и обслугой.

Самарские газеты 1917 года помогут представить главное оружие между двумя революциями — печатное слово! А огнестрельное оружие можно будет увидеть на главной экспозиции, где состоится открытие выставки оружия из фондов музея им. Алабина "Сталь, огонь и меткая пуля".

Революционный дух поддержит музыкальная группа "Синестезия", а также интерактивное мероприятие "Революция в искусстве". Посетители смогут самостоятельно придумать и изготовить агитплакат в стиле русского авангардизма. В этом им будет помогать мастер коллажа Ирина Севастьянова. В специальной фотозоне можно будет сделать фото на память с персонажами эпохи.

В самарском Музее модерна Ночь музеев будет посвящена окружающей материи звука. Публике будет представлена история звука от модерна до современности.

В программе мероприятия:

  • экскурсии по особняку Курлиной;
  • Петр Термен с уникальным инструментом своего великого прадеда Льва Термена;
  • группа Мonomim lab с аудиовизуальной инсталляцией;
  • Николай Фефилов, солист филармонии, лауреат и дипломат международных конкурсов с "Сонатой № 9" композитора Александра Скрябина;
  • Анастасия Сухова ("Новые колокола России") с церковным инструментом "Било Иконное";
    Эстрадно-джазовый оркестр "Темп";
  • группа Space Beatlos;
  • Илья Саморуков и Николай Кислухин с аудиоперформансом "Несколько нот и гармоний";
  • "Звуки Трайбла" от Ethnic Studio.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

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