В ЦРК "Художественный" пройдет программа "Самарские судьбы в российском кинематографе"

С 19 по 27 мая ЦРК "Художественный" им. Ивановой представит документальную программу "Самарские судьбы в российском кинематографе", включающую в себя цикл кинолекториев и выставку фотографий, сообщила пресс-служба Агентства социокультурных технологий.

Целью программы является сохранение культурного наследия области, популяризация его кино- и театральной истории, знакомство жителей города с плеядой наиболее ярких деятелей кино и театра, связанных с самарским краем — такими, как режиссер Эльдар Рязанов, кинодокументалист Борис Кожин, актер и автор-исполнитель Владимир Высоцкий, сценарист Валентин Ежов, актриса Вера Ершова, актеры Александр Буклеев, Юрий Демич, Николай Засухин, Николай Михеев.

Торжественное открытие программы состоится 19 мая в 18.30 в "Художественном".

В арт-фойе кинотеатра гости вечера смогут познакомиться с выставкой фотографий "Самарские судьбы в российском кинематографе" (0+).

В экспозиции фотовыставки будут представлены портреты актеров, режиссеров и сценаристов, чья жизнь и творчество связаны с Самарой, с областью, их краткие биографии и кадры из фильмов.

Особую атмосферу придаст живая музыка в исполнении студентов Самарского музыкального училища им. Шаталова.

Цикл кинолекториев откроет документальный фильм "Эльдар Рязанов" (12+).

Фильм представит почетный гость церемонии: Виталий Добрусин, писатель, кинодраматург, издатель, руководитель медиахолдинга "Самарские судьбы".

Цикл кинолекториев продлится до 27 мая: