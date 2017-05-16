В ЦРК "Художественный" пройдет программа "Самарские судьбы в российском кинематографе"

С 19 по 27 мая ЦРК "Художественный" им. Ивановой представит документальную программу "Самарские судьбы в российском кинематографе", включающую в себя цикл кинолекториев и выставку фотографий, сообщила пресс-служба Агентства социокультурных технологий.
Целью программы является сохранение культурного наследия области, популяризация его кино- и театральной истории, знакомство жителей города с плеядой наиболее ярких деятелей кино и театра, связанных с самарским краем — такими, как режиссер Эльдар Рязанов, кинодокументалист Борис Кожин, актер и автор-исполнитель Владимир Высоцкий, сценарист Валентин Ежов, актриса Вера Ершова, актеры Александр Буклеев, Юрий Демич, Николай Засухин, Николай Михеев.
Торжественное открытие программы состоится 19 мая в 18.30 в "Художественном".
В арт-фойе кинотеатра гости вечера смогут познакомиться с выставкой фотографий "Самарские судьбы в российском кинематографе" (0+).
В экспозиции фотовыставки будут представлены портреты актеров, режиссеров и сценаристов, чья жизнь и творчество связаны с Самарой, с областью, их краткие биографии и кадры из фильмов.
Особую атмосферу придаст живая музыка в исполнении студентов Самарского музыкального училища им. Шаталова.
Цикл кинолекториев откроет документальный фильм "Эльдар Рязанов" (12+).
Фильм представит почетный гость церемонии: Виталий Добрусин, писатель, кинодраматург, издатель, руководитель медиахолдинга "Самарские судьбы".
Цикл кинолекториев продлится до 27 мая:
- 20 мая в 12:00 Кинолекторий "Борис Кожин" 12+
- 21 мая в 12:00 Кинолекторий "Владимир Высоцкий" 12+
- 22 мая в 12:00 Кинолекторий "Валентин Ежов" 12+
- 23 мая в 12:00 Кинолекторий "Александр Буклеев" 12+
- 24 мая в 12:00 Кинолекторий "Вера Ершова" 12+
- 25 мая в 12:00 Кинолекторий "Юрий Демич" 12+
- 26 мая в 12:00 Кинолекторий "Николай Засухин" 12+
- 27 мая в 12:00 Кинолекторий "Николай Михеев" 12+
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?