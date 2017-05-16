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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Тольятти врачи "скорой помощи" спасали годовалого малыша, обварившегося кипятком

ТОЛЬЯТТИ. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 мая, около восьми часов утра в квартире по ул. Мира в Центральном районе Тольятти понадобилась помощь годовалому малышу, по предварительным данным получившему ожоги кипятком в области груди и ног, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Вызванные к ребенку врачи тольяттинской "скорой" оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.

Кстати, это не единственный случай за минувшие сутки, когда врачи службы "03" Тольятти выезжали к получившим ожоги детям. Например, в эти же сутки медики оказали помощь семимесячному малышу, которому кипяток попал на ноги.

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