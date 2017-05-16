Самарский пенсионер сообщил о минировании здания областного ГУ МВД

Днем 12 мая по линии 02 поступило сообщение о том, что здание ГУ МВД России по Самарской области заминировано.
Эвакуацию сотрудников проводить не стали, однако здание проверили вдоль и поперек, не найдя в итоге никаких взрывных устройств.
"Телефонного террориста" вычислили быстро: 64-летний пенсионер звонил со своего домашнего телефона. По данным источника в правоохранительных органах, в момент звонка он был пьян.
Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
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Читайте внимательно!У соседа 5ти комнатная. Зависить плохое чувство. И статья не про квадратные метры,а про беспредел. Вот люди! кому что!То есть морду набить кому то - норма что ли?!
Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.
А на какие шиши этот скромный гос.служащий прикупил свои 5 комнат, явно не в хрущевке?