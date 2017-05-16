16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти из ломбарда вынесли ювелирки на полмиллиона рублей Из ломбарда на проспекте Масленникова похищены серебряные часы Тольяттинского студента отправили в колонию за покушение на участие в деятельности ИГИЛ Самарский пенсионер сообщил о минировании здания областного ГУ МВД В Тольятти врачи "скорой помощи" спасали годовалого малыша, обварившегося кипятком

Происшествия

Самарский пенсионер сообщил о минировании здания областного ГУ МВД

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 79
Версия для печати

Днем 12 мая по линии 02 поступило сообщение о том, что здание ГУ МВД России по Самарской области заминировано.

Эвакуацию сотрудников проводить не стали, однако здание проверили вдоль и поперек, не найдя в итоге никаких взрывных устройств.

"Телефонного террориста" вычислили быстро: 64-летний пенсионер звонил со своего домашнего телефона. По данным источника в правоохранительных органах, в момент звонка он был пьян.

Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.

По вашему мнению, какое место займут "Крылья Советов" по итогам чемпионата страны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Равиль Шабуров 14 мая 2017 21:10 В Сызрани задержан подозреваемый в причинении смертельных увечий

Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.

Аня Анина 05 мая 2017 10:46 В Самаре жестоко избили судью

(

Аня Анина 05 мая 2017 10:44 В Самаре жестоко избили судью

Читайте внимательно!У соседа 5ти комнатная. Зависить плохое чувство. И статья не про квадратные метры,а про беспредел. Вот люди! кому что!То есть морду набить кому то - норма что ли?!

Влад Юзбеков 02 мая 2017 23:07 Экс-начальник СВВАУЛ Герой России Николай Ярцев не смог добиться отмены приговора

Поздравляю Военно Воздушные Силы с избавлением от такого "героя России". Жаль, конечно, что не всех его "друзей" скрутили. Статус офицера российской армии для меня останется в памяти, как синоним таким словам, как коррупция и жадность.

Ivan Pyrov 26 апреля 2017 12:42 В Самаре жестоко избили судью

А на какие шиши этот скромный гос.служащий прикупил свои 5 комнат, явно не в хрущевке?

Фото на сайте

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4