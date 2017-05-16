В селе Подбельск трое парней оглушили мужчину трубой и ограбили его дом

В Похвистневском районе разыскивают трех парней, ограбивших жителя села Подбельск.
По данным источника в правоохранительных органах, вечером 11 мая они вошли к хозяину в дом, ударили его металлической трубой по голове, после чего вынесли из дома 183,5 тыс. руб. наличными.
31-летний потерпевший смог вспомнить, что лицо одного из преступников было скрыто капроновой маской.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище", которая предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. Полиция пытается установить личности преступников.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?