В селе Подбельск трое парней оглушили мужчину трубой и ограбили его дом

В Похвистневском районе разыскивают трех парней, ограбивших жителя села Подбельск.

По данным источника в правоохранительных органах, вечером 11 мая они вошли к хозяину в дом, ударили его металлической трубой по голове, после чего вынесли из дома 183,5 тыс. руб. наличными.

31-летний потерпевший смог вспомнить, что лицо одного из преступников было скрыто капроновой маской.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище", которая предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. Полиция пытается установить личности преступников.