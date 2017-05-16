Самарца обязали расплатиться с банком боевым оружием

В счет погашения долга самарца судебные приставы впервые арестовали боевое оружие, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Проживающий в областной столице гражданин Д. взял в одной из банковских организаций Самары кредит в иностранной валюте. Не выплачивая ссуду в установленные сроки, мужчина вынудил кредитную организацию обратиться в суд, с целью вернуть ранее выданные гражданину Д. 55,8 тыс. евро и 5,5 тыс. долларов. Всего мужчина задолжал банку свыше 4 млн рублей.
При участии сотрудников управления МВД России по г. Самаре судебные приставы-исполнители впервые в области составили акт описи и ареста боевого оружия. В счет погашения долга были арестованы две самозарядные модели "Сайга-МК", бесствольный травматические пистолеты марки "ПБ-4-1 ОСА" и ИЖ-79-9Т "Макарыч".
Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования им. Росимущество ведет оформление лицензии на реализацию боевого оружия. Если должник так и не исполнит требования, содержащиеся в исполнительном документе, то после получения разрешения арестованное имущество будет реализовано в счет погашения задолженности.
Последние комментарии
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Только с берега и на поплавок
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!