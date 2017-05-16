Самарца обязали расплатиться с банком боевым оружием

В счет погашения долга самарца судебные приставы впервые арестовали боевое оружие, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Проживающий в областной столице гражданин Д. взял в одной из банковских организаций Самары кредит в иностранной валюте. Не выплачивая ссуду в установленные сроки, мужчина вынудил кредитную организацию обратиться в суд, с целью вернуть ранее выданные гражданину Д. 55,8 тыс. евро и 5,5 тыс. долларов. Всего мужчина задолжал банку свыше 4 млн рублей.

При участии сотрудников управления МВД России по г. Самаре судебные приставы-исполнители впервые в области составили акт описи и ареста боевого оружия. В счет погашения долга были арестованы две самозарядные модели "Сайга-МК", бесствольный травматические пистолеты марки "ПБ-4-1 ОСА" и ИЖ-79-9Т "Макарыч".

Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования им. Росимущество ведет оформление лицензии на реализацию боевого оружия. Если должник так и не исполнит требования, содержащиеся в исполнительном документе, то после получения разрешения арестованное имущество будет реализовано в счет погашения задолженности.