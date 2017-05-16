В Самаре выявлена контрабанда анаболиков под видом растительного масла

Самарскими таможенниками выявлена контрабанда анаболиков, сокрытых в растительном масле, сообщила пресс-служба ведомства.

В почтовом отправлении из Китайской Народной Республики была обнаружена партия анаболических препаратов, готовых к употреблению и скрытых под видом пищевых растительных масел. Данные препараты были изъяты и направлены для проведения таможенной экспертизы.

Согласно заключению экспертов, в состав представленных образцов входили сильнодействующие вещества: тестостерон пропионат, тестостерон изокапроат, тренболон энантат.

Общая масса изъятых из незаконного оборота сильнодействующих веществ составила почти 2,9 килограмм.

В дальнейшем комплекс оперативно-розыскных мероприятий привел к поимке злоумышленника, который осуществил получение этого отправления у одного из операторов почтовой связи Самары.

В своем объяснении задержанный пояснил, что сделал заказ препаратов в личных целях. О том, что сильнодействующие вещества запрещены к свободному обороту на территории Российской Федерации, он знал.

В настоящее время в отношении 22-летнего контрабандиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ гражданину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.