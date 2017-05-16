В Самаре выявлена контрабанда анаболиков под видом растительного масла

Самарскими таможенниками выявлена контрабанда анаболиков, сокрытых в растительном масле, сообщила пресс-служба ведомства.
В почтовом отправлении из Китайской Народной Республики была обнаружена партия анаболических препаратов, готовых к употреблению и скрытых под видом пищевых растительных масел. Данные препараты были изъяты и направлены для проведения таможенной экспертизы.
Согласно заключению экспертов, в состав представленных образцов входили сильнодействующие вещества: тестостерон пропионат, тестостерон изокапроат, тренболон энантат.
Общая масса изъятых из незаконного оборота сильнодействующих веществ составила почти 2,9 килограмм.
В дальнейшем комплекс оперативно-розыскных мероприятий привел к поимке злоумышленника, который осуществил получение этого отправления у одного из операторов почтовой связи Самары.
В своем объяснении задержанный пояснил, что сделал заказ препаратов в личных целях. О том, что сильнодействующие вещества запрещены к свободному обороту на территории Российской Федерации, он знал.
В настоящее время в отношении 22-летнего контрабандиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ.
В соответствии с Уголовным кодексом РФ гражданину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Последние комментарии
Какая ссора?!! Налетели толпой и забили до смерти... А теперь решили на одного всё повесить.
да.. очень хорошо! большое спасибо! нужно ЕСИА для юрлиц сделать чтобы онлайн гос закупки реестр добросовестных мародёров
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?